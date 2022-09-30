Демар Дерозан: «В «Сан-Антонио» чувствовал себя неуместным. Будто меня не существовало»

Защитник признался, что 3-летний отрезок выступления в составе был не самым лучшим этапом его карьеры.

Дерозан был отправлен из «Рэпторс» в «Сперс» в 2018 году. Техасцы при Дерозане лишь один раз вышли в плей-офф.

«В «Сан-Антонио» чувствовал себя неуместным. Будто меня не существовало.

Это было непросто, особенно с учетом моего предыдущего опыта. В «Торонто» мы постоянно брали более 50 побед в регулярке, добирались до финала конференции, полуфинала… и вдруг тебя не словно не существует. Что-то вроде: «Черт, что происходит? Эй, вот он я, я здесь». Так я себя чувствовал.

Конечно, порой у меня случались отличные перфомансы. Я развивался в разных направлениях как баскетболист. Но в то же время просто чувствовал себя все эти годы несуществующим. Нас не показывали по телевизору, мы ни на что не претендовали. Это был сложный отрезок», – заявил Дерозан.

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