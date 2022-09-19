Управленец: «Если «Буллс» захотят обменять Дерозана, то у них будет много вариантов»

Менеджер клуба Восточной конференции НБА предположил, что при определенных обстоятельствах может обменять звездного защитника .

«Если «Буллс» начнут новый сезон примерно так, как заканчивали предыдущий, то есть шанс, что они начнут рассматривать все варианты. И у них будут хорошие предложения. Команды вроде «Никс» или «Далласа» с «Портлендом», определенно «Майами» – они будут готовы расстаться с активами и пиками за игрока уровня Демара Дерозана», – заявил неназванный управленец.

«Буллс» по ходу сезона-21/22 не смогли выдержать взятый в начале розыгрыша победный темп, команда в итоге вылетела в первом раунде плей-офф.

Дэнни Эйндж задает в НБА новые стандарты перестройки. Это его историческая миссия по изменению баскетбола