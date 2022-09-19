Управленец: «Если «Буллс» захотят обменять Дерозана, то у них будет много вариантов»

Менеджер клуба Восточной конференции НБА предположил, что «Чикаго» при определенных обстоятельствах может обменять звездного защитника Демара Дерозана.
«Если «Буллс» начнут новый сезон примерно так, как заканчивали предыдущий, то есть шанс, что они начнут рассматривать все варианты. И у них будут хорошие предложения. Команды вроде «Никс» или «Далласа» с «Портлендом», определенно «Майами» – они будут готовы расстаться с активами и пиками за игрока уровня Демара Дерозана», – заявил неназванный управленец.
«Буллс» по ходу сезона-21/22 не смогли выдержать взятый в начале розыгрыша победный темп, команда в итоге вылетела в первом раунде плей-офф.
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