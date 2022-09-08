Демар Дерозан отреагировал на материал Bleacher Report, в котором его назвали переоцененным

Сайт Bleacher Report по итогам межсезонья-2021 оценил переход защитника «Буллс» в как одну из худших сделок.

Дерозан в сезоне-21/22 сильно выступил в регулярном чемпионате и стал участником Матча звезд.

В этом году Bleacher Report включил Дерозана в список самых переоцененных игроков последних десяти лет.

«Дерозан – сильный баскетболист даже по стандартам . Нельзя пять раз попасть на Матч звезд и набирать в среднем более 20 очков на этапе в более чем 10 лет, не обладая большим количеством умений и сильных сторон.

Более разносторонняя игра Демара после перехода в «Сан-Антонио» в 2018 году еще лучше отражает репутацию, которую он заработал за эти годы. Но на протяжении большей части последних 10 лет неэффективная игра, отсутствие защиты и нежелание адаптироваться к продолжающейся трехочковой революции отрицательно сказывались на его влиянии», – говорится в материале.

Дерозан отреагировал мемом из GTA Сан-Андреас: «Опять они за свое».

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