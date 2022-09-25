Разыгрывающий казанского УНИКСа Дэрил Мэйкон получил травму во время матча за 3-е место Суперкубка Единой лиги ВТБ против .

УНИКС обыграл «Партизан» (83:77) и завоевал бронзовые медали Суперкубка. Американец завершил встречу с 9 очками, 5 подборами и 4 передачами за 32 минуты на площадке.

В матче Суперкубка против «Меги» Мэйкон стал самым результативным в обеих командах, набрав 22 очка и реализовав 4 трехочковых.

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