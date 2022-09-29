Действующие чемпионы «Уорриорз» проводят предсезонный тур по Японии.

Во время выставочной тренировки лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри научил юную японскую баскетболистку стучать мячом.

Затем Джонатан Куминга поднял девочку, чтобы она забросила мяч в кольцо. Карри расписался на мяче и подарил его будущей баскетболистке.

Завтра на «Сайтама Супер Арене» проведет первый предсезонный матч против «Вашингтона».

Under Armour готовит Стефу Карри пожизненный контракт на миллиард 💰. Хотя над многими его кроссовками открыто потешаются