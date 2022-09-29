Стефен Карри научил юную японскую баскетболистку стучать мячом

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Действующие чемпионы НБА «Уорриорз» проводят предсезонный тур по Японии.

Во время выставочной тренировки лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри научил юную японскую баскетболистку стучать мячом.

Затем Джонатан Куминга поднял девочку, чтобы она забросила мяч в кольцо. Карри расписался на мяче и подарил его будущей баскетболистке.

Завтра на «Сайтама Супер Арене» «Голден Стэйт» проведет первый предсезонный матч против «Вашингтона».

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