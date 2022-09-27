Руководитель клуба НБА: «Дрэймонд Грин хотел бы сыграть с такой суперзвездой, как Лука Дончич»

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Руководитель одного из клубов НБА считает, что форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин может перейти в другую команду, если не договориться о новом контракте с «Уорриорз».

«Он всегда думал о том, чтобы выступать за «Детройт» и помогать своему родному городу Флинту. Он хотел бы сыграть с такой суперзвездой, как Лука Дончич, которого нужно просто заводить.

И еще он из агентства Klutch. Вы знаете, что ему нравится участвовать в шоу Леброна Джеймса. Он хочет сделать карьеру в медиа, когда закончит играть. Не обязательно быть в Лос-Анджелесе, но это помогло бы», – сказал анонимный руководитель.

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