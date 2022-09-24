Владимир Гомельский: «Астапкович две игры подряд показывает очень качественный баскетбол»

Известный комментатор и эксперт оценил ротацию на позициях третьего и четвертого номеров в обновленном .

«Астапкович две игры подряд показывает очень качественный баскетбол. Не перетягивает все позиционное нападение на себя, хорошо взаимодействует с Милутиновым, очень активен на подборе. Курбанова нет в заявке на турнир.

Жан-Шарль очень полезен и в защите, и в атаке, много подбирает. Жду большего от Давидоваца при его выходах на позицию четвертого номера. Надеюсь, что с возвращением Шведа у команды появится больше разнообразия в позиционной атаке.», – написал Гомельский.

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