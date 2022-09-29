Патрик Беверли: «Леброна выделяет высокий баскетбольный IQ»

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Новобранец «Лейкерс» Патрик Беверли поделился мнением о том, что выделяет звездного форварда команды Леброна Джеймса на фоне других игроков.

«Леброна выделяет высокий баскетбольный IQ. Он хорошо считывает геометрию заслонов.

Важная вещь, которую я могу сказать о Джеймсе – он элитный распасовщик. Один из лучших в этом аспекте за все время, и это с его габаритами, с его ростом и весом. Когда вам нужно получить мяч, Леброн доставит его вам точно в руки», – заявил Беверли.

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