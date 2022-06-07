Уилл Клайберн: «ЦСКА дал мне возможность построить наследие»

Форвард Уилл Клайберн подвел итоги выступления в составе , цвета которого защищал с 2017 года.

«Как известно, всему рано или поздно приходит конец. Наша семья провела в России большую часть детства наших детей. Это был действительно дом вдали от дома. Мне посчастливилось быть частью чего-то особенного в этом клубе. ЦСКА дал мне возможность построить здесь наследие. Одним из величайших достижений в моей жизни была победа в с этим клубом. Нереальное чувство!

У нас есть прекрасные воспоминания и не очень. И все же, с учетом сказанного, я бы ничего не изменил. За годы работы в ЦСКА я познакомился с потрясающими людьми. И должен сказать, многие из них превратили меня в игрока, которым я являюсь сегодня.

Спасибо всем игрокам, тренерам и медицинскому персоналу, с которыми мне посчастливилось работать! Для Андрея [Ватутина], Наташи [Фураевой], Щепы [Андрея Щепанкова], Ника [Николая Цынкевича], Тазу [Александра Гугунишвили], Антона [Юдина], Денниса [Дениса Годлевского], Курби [Никиты Курбанова] и Саймона [Семена Антонова]: вы, ребята, единственные в своем роде. Вы, ребята, относились ко мне как к члену семьи с первого дня моего приезда. Всегда чувствовал, что мы вместе, ребята. Все разговоры, шутки, хи-хи-ха-ха, тренировки, ужины, объятия и сражения на площадке навсегда останутся в памяти, несмотря ни на что! Спасибо вам, ребята, за все! Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас до конца!» – заявил Клайберн.

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