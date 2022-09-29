Пол Джордж: «Мое чемпионское окно сужается. Перед этим сезоном мы все максимально сосредоточены»

Звездный форвард по просьбе журналистов описал атмосферу в команде, которая считается одним из главных фаворитов перед новым сезоном НБА.

«Сосредоточенность. Да, я бы сказал, что нас отличает сосредоточенность. Мы понимаем, какая перед нами открывается возможность, окно. Каждый день тренировок проходит сосредоточенно, есть полная концентрация на том, чтобы выжать из себя максимум, выдать лучший результат.

Мое чемпионское окно сужается. Сосредоточенность, вот то слово, которое приходит на ум для описания подхода перед новым сезоном», – заявил Джордж.

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