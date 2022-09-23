Пол Джордж: «В новом сезоне вы увидите лучшую версию Пола Джорджа»

Форвард Пол Джордж рассказал о своей готовности к новому сезону.

«Я сейчас полностью здоров. Единственным моментом, когда я отвлекался от подготовки в межсезонье, была моя свадьба. Я работал над игровыми моментами и над своим телом.

Нахожусь в предвкушении. В новом сезоне вы увидите лучшую версию , – заявил Джордж.

В минувшем сезоне НБА 32-летний Джордж из-за травм принял участие лишь в 32 матчах регулярного чемпионата, набирая 24,7 очка, 6,9 подбора и 5,7 передачи в среднем за игру.

До старта НБА – месяц. Какие вопросы межсезонья еще не решены?