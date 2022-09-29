Малкольм Брогдон: «Знаю, чего не хватает «Селтикс»

Защитник «Бостона» уверен в том, что способен принести пользу своей новой команде.

«У меня хорошие ожидания. Я наблюдал за этой командой, много играл против парней лично. Знаю, чего не хватает «Селтикс», знаю, что способен привнести. Мне нужно быть агрессивным и продолжать играть в своем стиле.

Неважно, буду ли я «шестым» игроком или получу другую роль. Я приму эту роль. У «Селтикс» отличный подбор игроков и отличная химия. В прошлом сезоне до победы в чемпионате не хватило совсем чуть-чуть. Моя задача – усилить эту команду, привнести тот самый недостающий элемент», – заявил Брогдон.

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