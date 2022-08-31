Малкольм Брогдон: «Джейлен Браун — уверенный в себе парень, и он понимает, что слухи – это тоже часть работы»

Новобранец рассказал, как его новый партнер по команде отнесся к слухам о возможном обмене не Кевина Дюрэнта («Бруклин»).

«Любому человеку иногда хочется, чтобы кто-то поинтересовался, как у него дела. И я поинтересовался у него. Джейлен — уверенный в себе парень, и он понимает, что слухи – это тоже часть работы. Он профи. Он будет готов к тренировочному лагерю и к работе», – сказал Брогдон.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена