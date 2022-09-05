Маркус Смарт: «Брогдон идеально вписывается в «Селтикс»

Разыгрывающий «Селтикс» одобрил летнее приобретение бостонским клубом коллеги по амплуа .

«Моя девушка хорошо дружит с девушкой его брата, так что я немного знаю Малкольма, и он классный парень. Мне нравится его игра, нравится то, что он делает на площадке. С удовольствием играл против него лично, мы постоянно что-то говорили друг другу. Выходя против него, ты должен был показывать свой лучший баскетбол, представать лучшей версией себя.

Брогдон идеально вписывается в «Селтикс». Он способен дать команде некоторые из тех вещей, которые нам реально понадобятся. Это определенно снимет напряжение с меня, Джейсона и Джейлена», – заявил Смарт.

Из-за личной жизни Дженнифер Лопес может сорваться продажа «Миннесоты». А она тут каким боком?