Стивен Эй Смит: «В развале «Бруклина» виноват Кайри Ирвинг»

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит обвинил Кайри Ирвинга в распаде звездного состава «Нетс».

Ирвинг пропустил большую часть прошлого сезона из-за отказа вакцинироваться. По ходу чемпионата об обмене попросил , а в межсезонье желание покинуть клуб изъявили сперва Кайри, а затем .

«В развале «Бруклина» виноват . Все это его рук дело.

Если бы Кайри появлялся на своем рабочем месте, если бы он был с командой, то у него в итоге не возникло бы желания покинуть . Кей Ди по-прежнему хотел бы выступать за команду. Возможно, они выиграли бы чемпионат, ну или, по крайней мере, претендовали бы на это», – сказал Стивен Эй.

«Санс» хотят избавиться от Эйтона, которого выбрали на драфте вместо Дончича. Но почему?!