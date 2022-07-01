Стивен Эй Смит: «В развале «Бруклина» виноват Кайри Ирвинг»

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Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит обвинил Кайри Ирвинга в распаде звездного состава «Нетс».

Ирвинг пропустил большую часть прошлого сезона из-за отказа вакцинироваться. По ходу чемпионата об обмене попросил Джеймс Харден, а в межсезонье желание покинуть клуб изъявили сперва Кайри, а затем Кевин Дюрэнт.

«В развале «Бруклина» виноват Кайри Ирвинг. Все это его рук дело.

Если бы Кайри появлялся на своем рабочем месте, если бы он был с командой, то у него в итоге не возникло бы желания покинуть «Бруклин». Кей Ди по-прежнему хотел бы выступать за команду. Возможно, они выиграли бы чемпионат, ну или, по крайней мере, претендовали бы на это», – сказал Стивен Эй.

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