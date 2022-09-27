Марк Газоль готовится сыграть в новом сезоне ACB

Центровой и совладелец испанской «Жироны» не планирует завершать карьеру игрока.

По информации обозревателя Луки Д’Алессандро, Газоль может сыграть в первых матчах сезона ACB-2021/22.

В прошлом сезоне 37-летний центровой стал MVP второго дивизиона чемпионата Испании. Он помог «Жироне» победить в финале чемпионата и выйти в лигу ACB.

В последний раз Газоль играл в ACB в 2008 году в составе другой команды .

В данный момент чемпион НБА-2019 является также совладельцем и президентом клуба.

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