Марк Газоль готовится сыграть в новом сезоне ACB

Центровой и совладелец испанской «Жироны» Марк Газоль не планирует завершать карьеру игрока.
По информации обозревателя Луки Д’Алессандро, Газоль может сыграть в первых матчах сезона ACB-2021/22.
В прошлом сезоне 37-летний центровой стал MVP второго дивизиона чемпионата Испании. Он помог «Жироне» победить в финале чемпионата и выйти в лигу ACB.
В последний раз Газоль играл в ACB в 2008 году в составе другой команды «Жирона».
В данный момент чемпион НБА-2019 является также совладельцем и президентом клуба.
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