«Рэпторс» внимательно следят за ситуацией Шэя Гилджес-Александера

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«Торонто» внимательно следит за ситуацией атакующего защитника «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера, сообщает журналист TSN Джош Левенберг.

По мнению источника, защитнику может надоесть возглавлять продолжающуюся перестройку команды.

За последние два сезона «Тандер» добился результата 46-108. В этом сезоне команде будет сложно изменить ситуацию, учитывая потерю второго номера драфта Чета Холмгрена из-за травмы ноги.

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