Дарвин Хэм признался, что консультируется с Куином Снайдером

Новый главный тренер «Лейкерс» признался, что регулярно общается с бывшим главным тренером «Юты» , с которым ему посчастливилось работать много лет назад, когда они были ассистентами Майка Брауна в «Лейкерс».

Хэм заявил, что звонит Снайдеру несколько раз в неделю, чтобы получить совет по тому или иному вопросу.

Также Хэм назвал Снайдера «Консультантом по тренерской работе на безвозмездной основе».

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