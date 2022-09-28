Дарвин Хэм признался, что консультируется с Куином Снайдером

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Новый главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм признался, что регулярно общается с бывшим главным тренером «Юты» Куином Снайдером, с которым ему посчастливилось работать много лет назад, когда они были ассистентами Майка Брауна в «Лейкерс».

Хэм заявил, что звонит Снайдеру несколько раз в неделю, чтобы получить совет по тому или иному вопросу.

Также Хэм назвал Снайдера «Консультантом по тренерской работе на безвозмездной основе».

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