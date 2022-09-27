В приложении НБА уменьшится задержка трансляций матчей

НБА запустила обновленное приложение для смартфона, которое будет адаптировано под интересы болельщиков любой команды.

Лига отмечает, что теперь трансляции матчей в League Pass приблизятся по качеству к традиционным ТВ-трансляциям. В прошлом сезоне задержка была от 45 до 60 секунд, в этом сезоне она значительно уменьшится.

Обновленное приложение разработано при участии компании Microsoft – официального партнера НБА в сфере информационных технологий.

НБА вынудила еще одного владельца продать клуб. Единственное место, где миллиардерам указывают на их моральный облик