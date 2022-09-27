Лаури Маркканен: «В Европе не позволяют так легко собирать фолы»

Новобранец «Юты» отметил разный подход к судейству в и Европе.

«В НБА больше талантливых игроков, много физически одаренных парней. При этом в Европе тебе не позволяют так легко собирать на себе фолы соперника. Думаю, это главное различие», – сказал Маркканен.

Форвард удачно выступил на Евробаскете-2022. Он помог сборной Финляндии дойти до 1/4 финала, где команда уступила будущему победителю турнира – сборной Испании.

Евробаскет-2022 реально оказался лучшим в современной истории. И вот почему