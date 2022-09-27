Леброн Джеймс – о приближении к рекорду Абдул-Джаббара по очкам: «Это круто»

Форвард в первый день тренировочного лагеря высказался на тему возможного обновления рекорда легендарного по набранным очкам в истории .

37-летний Джеймс (37 062) отстает от Абдул-Джаббара (38 387) на 1 326 очков.

Для выхода на 1-е место по очкам Джеймсу в новом сезоне надо набирать по 16,5 очка в среднем за игру, если он проведет 80 матчей, или 22,0 очка, если выйдет в 60 встречах регулярки.

«Понимание того, что я приближаюсь к одному из самых значимых рекордов НБА, делает меня смиренным. Люди всегда говорили, что это достижение превзойти невозможно.

Мне кажется, это круто. Карим, наверное, не согласится с моим мнением. Но я добился того, что меня упоминают вместе с ним, человеком, который носил ту же майку. Это потрясающе. Я рад, что мое имя упоминается в подобных разговорах», – заявил Джеймс.

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