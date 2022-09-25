Деджонте Мюррэй: «Леброн Джеймс – отличный парень. Он направляет меня на площадке и вне ее»

Разыгрывающий «Атланты» во время ежегодного медиа-дня поблагодарил суперзвезду за наставления на площадке и за ее пределами.

«Он отличный парень. Прекрасный человек, прекрасный отец, прекрасный лидер, великий баскетболист.

Он взял меня под свое крыло, когда мне было 17 лет. Я всегда говорю, что очень благодарен и признателен ему, потому что это правда. Я благодарен за то, что у меня есть такой человек, который направляет меня на площадке и вне ее. Он отличный парень, и я ценю это», – сказал Мюррэй.

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