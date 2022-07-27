Симоне Фонтеккьо официально покинул «Басконию» и продолжит карьеру в НБА

Испанская официально объявила об уходе из команды форварда Симоне Фонтеккьо (26 лет, 203 см), который продолжит карьеру в .

По информации инсайдера Эдриана Воджнаровски, итальянец подпишет двухлетний контракт с «Ютой» на 6,25 миллиона долларов.

В соглашении Фонтеккьо с «Басконией» была предусмотрена опция досрочного расторжения в случае ухода игрока в НБА.

В минувшем сезоне итальянский баскетболист провел 27 матчей в , набирая в среднем 11,4 очка, 4,5 подбора и 2,4 передачи.

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