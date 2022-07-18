«Баскония» нацелена на подписание Дуэйна Бэйкона

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Атакующий защитник Дуэйн Бэйкон (26 лет, 198 см) входит в сферу интересов «Басконии».

Испанский клуб рассматривает Бэйкона в качестве основного варианта по замене Симоне Фонтеккьо, который переходит в НБА.

В минувшем сезоне игрок выступал за «Монако», набирая в среднем 12,1 очка и 4 подбора в Евролиге.

Ранее проходила информация, что Бэйкон хочет вернуться в НБА и просил заинтересованные европейские клубы подождать. «Баскония» является не единственным клубом Евролиги, который готов предложить американцу контракт.

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