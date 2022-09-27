Канада с октября снимет запрет на въезд для непривитых спортсменов

Правительство Канады с октября снимет запрет на въезд в страну для непривитых от COVID-19 спортсменов.
Подобный запрет действовал по ходу прошлого сезона НБА и, в частности, помешал защитнику «Сиксерс» Матиссу Тайбуллу сыграть в выездных матчах серии плей-офф против «Рэпторс».
«Мы можем пойти на это, потому что десятки миллионов канадцев сделали свое дело и прошли вакцинацию», – сказал министр транспорта Канады Омар Альгабра.
В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?