Канада с октября снимет запрет на въезд для непривитых спортсменов

Правительство Канады с октября снимет запрет на въезд в страну для непривитых от спортсменов.

Подобный запрет действовал по ходу прошлого сезона НБА и, в частности, помешал защитнику «Сиксерс» сыграть в выездных матчах серии плей-офф против «Рэпторс».

«Мы можем пойти на это, потому что десятки миллионов канадцев сделали свое дело и прошли вакцинацию», – сказал министр транспорта Канады Омар Альгабра.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?