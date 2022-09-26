Кайри Ирвинг: «Я отказался от 4 лет контракта и 100 с лишним миллионов, чтобы не прививаться»

Звездный разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг в беседе с журналистами во время медиа-дня признался, что договорился с «Нетс» о долгосрочном продлении контракта, но все изменилось, когда он отказался сделать прививку против COVID-19.
«Я отказался от 4 лет контракта и 100 с лишним миллионов долларов, чтобы не прививаться», – сказал Ирвинг.
Отсутствие прививки вынудило Ирвинга пропустить большую часть сезона-2021/22, согласно протоколам охраны здоровья и безопасности в Нью-Йорке.
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