Кайри Ирвинг: «Я отказался от 4 лет контракта и 100 с лишним миллионов, чтобы не прививаться»

Звездный разыгрывающий «Бруклина» в беседе с журналистами во время медиа-дня признался, что договорился с «Нетс» о долгосрочном продлении контракта, но все изменилось, когда он отказался сделать прививку против .

«Я отказался от 4 лет контракта и 100 с лишним миллионов долларов, чтобы не прививаться», – сказал Ирвинг.

Отсутствие прививки вынудило Ирвинга пропустить большую часть сезона-2021/22, согласно протоколам охраны здоровья и безопасности в Нью-Йорке.

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