Правила по необходимости вакцинирования для игры в Канаде сохранятся и в новом сезоне НБА

известила клубы о том, что правила по необходимости вакцинирования для участия в матчах в Канаде сохранятся и в новом сезоне.

Подобные правила регулировали возможность выступления в с середины прошлого сезона. Как минимум два игрока – из «Нетс» и из «Сиксерс» – не могли участвовать в выездных встречах против «Рэпторс».

В пояснительном сообщении НБА клубам отмечается, что баскетболистов, которые не имеют права участвовать в матчах в Канаде из-за отказа от прививки, необходимо помещать в список «протокол по здоровью и безопасности». Они потеряют зарплату за все игры, пропущенные из-за отсутствия вакцинации.

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