Расселл Уэстбрук: «Хотят ли в команде видеть меня или нет, главное – приехать и делать свою работу»

Разыгрывающий рассказал, насколько важно для него быть желанным в своей команде.

«Я не нуждаюсь в этом. Нужно просто выполнять свою работу.

Хотят ли в команде видеть меня или нет, не так важно, главное – приехать и делать свою работу так, как я всегда делал это. Быть профессионалом, выходить на площадку, выкладываться, бороться за победу», – заявил Уэстбрук.

Уэстбрук по ходу межсезонья-2022 постоянно упоминается как кандидат на обмен, но «озерники» пока так и не расстались с 33-летним игроком.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?