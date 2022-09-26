Кевин Дюрэнт – о требовании обмена: «У меня были некоторые сомнения, и я озвучил их владельцу клуба Джо Цаю»

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт признался, что травмы и постоянно меняющийся состав команды в прошлом сезоне вызвали у него некоторые сомнения и заставили задуматься о переходе в другой клуб.

«Я становлюсь старше, и я хочу быть в стабильном месте и пытаться создать чемпионскую культуру. У меня были некоторые сомнения по этому поводу, и я озвучил их владельцу клуба Джо Цаю.

Сейчас я полон решимости идти дальше с этой командой. Так что, если болельщики сомневаются, я не могу ничего с этим сделать, это их дело. Но вы меня видите. Вы знаете, что я умею. Вы знаете, как сильно меня волнует игра, и вы знаете, как сильно меня волнуют мои партнеры по команде и этот клуб», – сказал Дюрэнт.

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