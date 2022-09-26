Пи Джей Такер перенес артроскопию колена, планирует участвовать в тренировочном лагере

Форвард «Филадельфии» в конце лета перенес артроскопию левого колена. Об этом во время предсезонного медиа-дня сообщил президент клуба .

По словам Мори, Такер уже получил разрешение врачей на тренировки и сможет принять участие в тренировочном лагере «Сиксерс».

37-летний форвард минувшим летом перешел из «Майами» в «Филадельфию», подписав трехлетний контракт на 33 млн долларов.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?