Пи Джей Такер перенес артроскопию колена, планирует участвовать в тренировочном лагере

Теги травмы Филадельфия НБА Пи Джей Такер Дэрил Мори Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Пи Джей Такер в конце лета перенес артроскопию левого колена. Об этом во время предсезонного медиа-дня сообщил президент клуба Дэрил Мори.

По словам Мори, Такер уже получил разрешение врачей на тренировки и сможет принять участие в тренировочном лагере «Сиксерс».

37-летний форвард минувшим летом перешел из «Майами» в «Филадельфию», подписав трехлетний контракт на 33 млн долларов.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные