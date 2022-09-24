Монтрез Харрелл готов к «сезону отмщения»: «Списавшие меня со счетов дали мотивации»

Форвард «Сиксерс» Монтрез Харрелл подтвердил решительный настрой на сезон-22/23.

Лучший запасной НБА в сезоне-19/20 отреагировал на пост в посвященном «Сиксерс» твиттер-аккаунте, в котором говорится о грядущем «сезоне отмщения» от Харрелла.

«Отвернувшиеся от меня и списавшие меня со счетов дали мотивации», – написал Харрелл.

Прошлый сезон Монтрез начинал в «Вашингтоне», но в феврале перешел в «Шарлотт» в обмен на Вернона Кэри, Иша Смита и драфт-пик второго раунда. В 26 матчах за «Хорнетс» он набирал 11,3 очка, 4,8 подбора и 1,9 передачи в среднем за встречу.

В мае Харрелл был задержан, когда перевозил более 1 килограмма марихуаны. Позже он обвинен в незаконном хранении этого вещества. Нарушение будет удалено из досье баскетболиста через 12 месяцев, если он больше не будет иметь проблем с законом.

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