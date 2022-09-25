Томас Уимбуш – MVP Суперкубка Единой лиги ВТБ

Форвард «Зенита» Томас Уимбуш получил награду MVP Суперкубка Единой лиги ВТБ-2022, который завершился победой петербургской команды в финале над московским ЦСКА со счетом 71:70.
Американец стал автором победного трехочкового броска за 2 секунды до конца финального матча, а также самым результативным игроком в составе победителей.
Уимбуш набрал 20 очков (6 из 12 с игры, 3 из 8 из-за дуги, 5 из 6 с линии штрафных), сделал 1 подбора и 1 перехват.
Паскуаль с российскими игроками «Зенита» шокирует Обрадовича и выходит в финал. Итоги третьего дня Суперкубка