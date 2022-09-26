Джордан Пул: «Я буду играть и стремиться к победам независимо от контрактной ситуации»

Защитник «Уорриорз» высказался на тему контрактной ситуации.

На 17 октября в НБА назначен дедлайн на продление контрактов новичков.

«В прошлом сезоне мы сделали то, что должны были, стали чемпионами. Контрактная ситуация существует, это важно, но пусть с этим разбираются мои представители. У меня есть большая уверенность в том, что мы о чем-нибудь договоримся. Я же здесь для того, чтобы играть в баскетбол. Рад, что команда возобновляет активность, рад, что мы снова вместе.

Независимо от того, договоримся мы с клубом перед началом сезона или нет, я буду играть и стремиться к победам, буду самим собой. Какими бы ни были обстоятельства, я буду нацелен на победы», – сказал Пул.

До старта НБА – месяц. Какие вопросы межсезонья еще не решены?