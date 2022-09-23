Боб Майерс: «Начнем переговоры о продлении контракта Джордана Пула после поездки в Токио»

Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Боб Майерс заявил, что начнет переговоры о продлении контракта с защитником Джорданом Пулом, когда команда вернется из предсезонной поездки в Японию в начале октября.
«Я думаю, что мы встретимся с его представителями после Токио, впервые сядем и начнем этот разговор. Я думаю, что это произойдет за две недели до дедлайна.
К чему мы придем, не знаю. Знаю, что они хотят встретиться, и я знаю, что мы хотим встретиться. Посмотрим, что нам дадут следующие две недели», – сказал Майерс.
Если стороны не договорятся о продлении контракта до 17 октября, следующим летом Пул станет ограниченно свободным агентом.
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