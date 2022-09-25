Крунослав Симон отклонил выгодные предложения из России и продолжит карьеру в «Цедевите»

Бывший форвард (37 лет, 197 см) объявил, что будет выступать за «Цедевиту» в своем родном Загребе.

По информации СМИ, хорвату поступали выгодные предложения от российских клубов, но форвард решил завершить карьеру там, где она начиналась. Симон выступал за клуб с 2002 по 2012 год.

В России Симон известен по выступлениям за «Локомотив-Кубань» с 2013 по 2015 год.

«Цедевитой» руководит главный тренер сборной Хорватии Дамир Мулаомерович.

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