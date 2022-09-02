Яннис Адетокумбо набрал 27 очков, 11 подборов и 6 передач в победном матче против Хорватии

Звездный форвард сборной Греции Яннис Адетокумбо помог своей команде одержать первую победу на чемпионате Европы 2022 года.

В напряженной концовке Греция взяла верх над командой Хорватии – 89:85.

Яннис набрал 27 очков (9 из 24 с игры, 0 из 4 из-за дуги, 9 из 11 с линии штрафных), сделал 11 подборов, 6 передач, 3 блок-шота и 1 перехват. принес команде 27 очков, 5 подборов, 2 передачи и 3 перехвата.

Лучшими в составе сборной Хорватии стали Джалин Смит (23 очка), (19 + 7 подборов) и (18).

Яннис годами проваливался вместе со сборной Греции. Станет ли этот Евробаскет исключением?