Андрей Кириленко: «Все иностранные коллеги состоят с нами в прекрасных отношениях и понимают, что наше отстранение – это исключительно политический момент»

Президент РФБ Андрей Кириленко в эфире «Матч ТВ» заявил, что сейчас не стоит начинать разговор о возвращении российского спорта на международный уровень, но отметил, что поддерживает хорошие отношения со всеми коллегами в международных организациях.

— Я думаю, это безосновательно. Это исключительно политический вопрос, и как только он будет решен, Россия вернется на международные турниры, либо не вернется.

Конечно, нам хочется играть с самыми сильными командами в мире. Уровень может расти, только когда играешь с лучшими.

— То есть что бы федерация ни предпринимала, например, переговоры, все бессмысленно?

— Я скажу так, все наши иностранные коллеги, которые работают в международных организациях, состоят с нами в прекрасных отношениях, мы на связи. И все прекрасно понимают, что это исключительно политический момент, не связанный со спортом никак. Мы все спортсмены, я не могу предполагать, какой шаг будет предпринят. Я не дипломат, не политик, не вирусолог, так что мне тяжело предсказывать. Нужно двигаться в неком фарватере, чтобы в любой момент быть готовыми вернуться. Мы делаем все, чтобы наши команды потеряли по минимуму.

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