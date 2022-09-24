Андрей Кириленко: «Я ничего не понимаю в политике. Разбираюсь в баскетболе, в этом я полезен»

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что предпочитает не смешивать спорт и политику.

«Уверен, что игроки не следят и не интересуются политикой. Но сейчас все эксперты. Все мы эксперты по вирусам, а на следующий день – политические. Я ничего не понимаю в политике. Я разбираюсь в баскетболе. В этом деле я могу быть полезен.

Я разговариваю о баскетболе и занимаюсь спортом, так как убежден, что понимаю, как здесь все устроено. Спорт должен объединять людей, не наоборот. Баскетбол существует для того, чтобы мы могли наслаждаться все вместе, так должно быть везде, по всему миру», – заявил Кириленко.

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