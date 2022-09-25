Андрей Кириленко – об участии сербских команд в Суперкубке Лиги ВТБ: «Хорошо, что наши клубы получают сейчас хоть такой международный опыт»

Теги РФБ Партизан Андрей Кириленко Мега Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко отметил, что участие сербских клубов в Суперкубке Единой лиги ВТБ помогает российским командам получить международный опыт в непростое время.

«Провести перед сезоном такой турнир – это почти идеальный сценарий. Тем более учитывая, что к нам приехали иностранные команды, а «Партизан» – вообще один из сильнейших европейских клубов.

Сейчас такое время, что не до жиру. Уже хорошо, что наши клубы получают сейчас хоть такой международный опыт», – передает слова Кириленко ТАСС.

В Суперкубке Единой лиги ВТБ, который проходит в Москве, помимо российских клубов участвуют сербские команды «Партизан» и «Мега».

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