Хмелевски о Кобе Брайанте: «Это самый лучший спортсмен. Когда я что-то не хотел делать, вспоминал его слова о работе над собой»

Саша Хмелевски рассказал, как его мотивируют высказывания Кобе Брайанта.
– По твоим соцсетям можно заметить, что ты следишь за баскетболом. А в сборной даже выбрал восьмой номер, как у Кобе Брайанта. Но в клубе сменил его на 55-й. Почему?
– А я не сменил, мне просто дали 55-й номер. Но когда был маленьким, всегда брал восьмерку, потому что Кобе мне очень нравился.
Может, это даже смешно, так как он в хоккей никогда не играл, но для меня это самый лучший спортсмен. Я очень большой его фанат. Кажется, все про него знаю: моменты, статистику. Для меня он лучший.
– Чем он тебя так впечатлил?
– Я родился в Калифорнии, а там играли «Лейкерс». Его всегда показывали по телевизору, вот оттуда и пошло. У меня с ним даже висели постеры.
Мечтал с ним познакомиться, жаль, что так и не удалось. Однажды был на игре и видел его вживую, это было невероятно.
Он хороший игрок, никогда ничего не боялся. Всегда брал мяч, когда другие не хотели рисковать.
Я перечитал и пересмотрел много его интервью. Он рассказывал, что у каждого человека есть талант, но чтобы его использовать, нужно много работать над собой. И думаю, он работал больше остальных.
Когда я что-то не хотел делать, просто вспоминал эти его слова. Ведь он играл на таком высоком уровне, потому что не ленился. Это очень меня мотивирует, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» в интервью Sports.ru.
«Когда не хочу что-то делать, вспоминаю Кобе – он стал великим, потому что не ленился». Поговорили на русском с американцем из Уфы