Хмелевски о Кобе Брайанте: «Это самый лучший спортсмен. Когда я что-то не хотел делать, вспоминал его слова о работе над собой»

рассказал, как его мотивируют высказывания Кобе Брайанта.

– По твоим соцсетям можно заметить, что ты следишь за баскетболом. А в сборной даже выбрал восьмой номер, как у Кобе Брайанта. Но в клубе сменил его на 55-й. Почему?

– А я не сменил, мне просто дали 55-й номер. Но когда был маленьким, всегда брал восьмерку, потому что Кобе мне очень нравился.

Может, это даже смешно, так как он в хоккей никогда не играл, но для меня это самый лучший спортсмен. Я очень большой его фанат. Кажется, все про него знаю: моменты, статистику. Для меня он лучший.

– Чем он тебя так впечатлил?

– Я родился в Калифорнии, а там играли «Лейкерс». Его всегда показывали по телевизору, вот оттуда и пошло. У меня с ним даже висели постеры.

Мечтал с ним познакомиться, жаль, что так и не удалось. Однажды был на игре и видел его вживую, это было невероятно.

Он хороший игрок, никогда ничего не боялся. Всегда брал мяч, когда другие не хотели рисковать.

Я перечитал и пересмотрел много его интервью. Он рассказывал, что у каждого человека есть талант, но чтобы его использовать, нужно много работать над собой. И думаю, он работал больше остальных.

Когда я что-то не хотел делать, просто вспоминал эти его слова. Ведь он играл на таком высоком уровне, потому что не ленился. Это очень меня мотивирует, – сказал нападающий в интервью Sports.ru.

«Когда не хочу что-то делать, вспоминаю Кобе – он стал великим, потому что не ленился». Поговорили на русском с американцем из Уфы