Хмелевски о Дацюке: «Он для меня значит примерно то же самое, что Кобе Брайант. Очень уважал его как хоккеиста»

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Саша Хмелевски рассказал о знакомстве с Павлом Дацюком

– Когда у тебя появился первый агент?

– Мне тогда вроде было 15, а с 16 лет я работаю с Дэном Мильштейном. Встретил его в 2016 году летом, когда он жил в Детройте. Помню, что там был сбор Дацюка, а я очень хотел познакомиться с Павлом. Он как раз это и устроил.

– Как прошла твоя встреча с Дацюком?

– Мы говорили про Кобе Брайанта – так вот Дацюк для меня значит примерно то же самое. Очень уважал его как хоккеиста и любил наблюдать за его игрой. Мы с ним толком не разговаривали, я просто хотел подойти и сказать ему привет, сделать фотку. Мне не хотелось ему мешать.

– Автограф взял?

– Да, он мне подарил свою клюшку и расписался на ней, – сказал форвард «Салавата» в интервью Sports.ru.

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