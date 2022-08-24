Леброн Джеймс и Деджонте Мюррэй потренировались вместе после прерванного матча в Сиэтле

Разыгрывающий «Атланты» поработал в зале с форвардом .

Звездные игроки приняли участие в матче полулюбительской лиги CrawsOver, но были вынуждены покинуть площадку во второй четверти из-за конденсата на паркете.

Деджонте опубликовал в твиттере фотографии с тренировки после игры и поблагодарил Леброна за его визит в Сиэтл.

«Матч был прерван, и мы пошли в тренировочный зал. Ты показал мне, почему находишься на таком уровне. Я ценю тебя, как старшего брата. Мой город благодарен за то, что ты взаимодействуешь с разными людьми! Сиэтл всегда будет любить и уважать тебя!» – подписал фото Мюррэй, который родился в Сиэтле.

Перемен! «Хьюстон»

Фото – твиттер Деджонте Мюррэя