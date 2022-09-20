ПСБ открыл Центр уличного баскетбола в Оренбурге

ПСБ совместно с РФБ открыл в Оренбурге новый Центр уличного баскетбола, который стал двенадцатым по счету в рамках «Первого Всероссийского Спортивного Проекта «ПСБ — Детям».

«ПСБ – Детям» – социально значимая инициатива РФБ и Промсвязьбанка, направленная на развитие детско-юношеского спорта, которая предусматривает строительство по всей стране центров уличного баскетбола.

Центр уличного баскетбола в Оренбурге площадью около 2 000 квадратных метров включает полноразмерное баскетбольное поле со всепогодным покрытием, пять площадок для баскетбола 3х3, мобильные трибуны для зрителей и зону уличных тренажеров.

«Поздравляю Оренбург! Это очень спортивный город, здесь большой баскетбольный регион, давно заслуживший свой Центр уличного баскетбола. Хочу поблагодарить губернатора Дениса Паслера, который очень активно помогает и нашему проекту, и РФБ. Есть у меня и личная привязка: мой папа родился в Бузулуке – небольшом городе в Оренбургской области. Наш совместный с ПСБ проект продолжает развиваться», – заявил президент РФБ Андрей Кириленко.

«В 2020 году мы дали старт «Первому Всероссийскому Спортивному Проекту «ПСБ — Детям», и сегодня в рамках этой инициативы открыли уже двенадцатый по счету наш баскетбольный центр – в Оренбурге. Мы видим увлеченность юных спортсменов этим динамичным и красивым видом спорта, их радость и горящие глаза, когда они забрасывают мяч в кольцо. Я уверен, что эта площадка станет и для оренбуржцев прекрасным трамплином для достижения высоких целей и результатов. Центр уличного баскетбола рассчитан не только на детей, здесь смогут заниматься и взрослые: любители, профессиональные баскетболисты 3х3, а также спортсмены с ограниченными возможностями», – отметил директор по спортивным проектам ПСБ, руководитель проекта «ПСБ — Детям» Рубен Бегунц.

«В Оренбургской области активно развивается спортивная инфраструктура. С 2019 года мы построили в регионе десятки новых спортивных объектов – площадки ГТО, поля для футбола и мини-футбола, физкультурно-оздоровительные комплексы и прочее. У оренбуржцев появляются стимул и новые возможности для занятий спортом. Нас радует, что социально ответственный бизнес поддерживает нас в этой работе. Благодаря ПСБ в Оренбурге появился еще один центр, где жители города смогут укреплять здоровье, добиваться успехов в спорте. Сейчас в области баскетболом занимается больше 25 тысяч человек. Уверен, с появлением такой площадки их станет намного больше», – сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Фото: официальный сайт РФБ.

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