Андре Игудала остался в «Голден Стэйт» еще на один сезон

Форвард Андре Игудала объявил, что остается в «Голден Стэйт» еще на один сезон. 38-летний игрок объявил о решении в своем подкасте Point Forward.

«Я сообщаю тебе об этом прямо сейчас, Стеф, это последний сезон», – сказал Игудала.

В минувшем сезоне Андре в четвертый раз стал чемпионом НБА в составе «Уорриорз». Его показатели в сезоне составили 4,0 очка, 3,7 передачи и 3,3 подбора в среднем за матч.

Сезон-2022/23 станет 19-м в карьере форварда. Показатели Игудалы за карьеру – 11,4 очка, 4,9 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру.

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