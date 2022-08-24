Драган Бендер перешел в «Обрадойро», он пропустил год после разрыва крестов

Форвард Драган Бендер (24 года, 216 см) продолжит карьеру в испанском «Обрадойро».

Хорватский баскетболист полностью пропустил минувший сезон из-за разрыва крестообразной связки.

Бендер был выбран под четвертым номером на драфте НБА-2016 и провел за океаном четыре года, играя в основном за .

В сезоне-2020/21 форвард выступал за тель-авивский . Его показатели в составили 6,6 очка и 3,8 подбора в среднем за матч.

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