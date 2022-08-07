Алан Уильямс продолжит карьеру в Австралии

Австралийский «Мельбурн Финикс» о подписании контракта с центровым (29 лет, 203 см) на следующий сезон.

Прошлые три сезона Уильмс выступал за . В марте этого года он покинул краснодарский клуб по семейным обстоятельствам.

В Единой лиге ВТБ-2021/22 Алан провел только 4 матча, набирая в среднем 9,8 очка и 8,8 подбора.

Также центровой играл в в начале карьеры, представляя и «Финикс».

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