Алан Уильямс продолжит карьеру в Австралии

Теги переходы Локомотив-Кубань Бруклин Финикс НБА чемпионат Австралии Единая лига ВТБ Алан Уильямс Баскетбол

Австралийский «Мельбурн Финикс» о подписании контракта с центровым Аланом Уильямсом (29 лет, 203 см) на следующий сезон.

Прошлые три сезона Уильмс выступал за «Локомотив-Кубань». В марте этого года он покинул краснодарский клуб по семейным обстоятельствам.

В Единой лиге ВТБ-2021/22 Алан провел только 4 матча, набирая в среднем 9,8 очка и 8,8 подбора.

Также центровой играл в НБА в начале карьеры, представляя «Бруклин» и «Финикс».

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