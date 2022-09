Завтра в Москве пройдет конференция о развитии баскетбольной индустрии России «Экспо-Баскет-2022»

В среду, 21 сентября, в Москве пройдет шестая конференция о развитии баскетбольной индустрии в России «Экспо Баскет 2022».

В форуме примут участие более 300 баскетбольных экспертов. Своими знаниями с участниками конференции поделятся ведущие спортивные менеджеры, опытные тренеры, организаторы соревнований и тренировочных лагерей, маркетологи и спонсоры.

«Уважаемы любители и специалисты лучшей игры с мячом! Каждый год «Экспо Баскет» удивляет новыми открытиями. Мы собираем экспертов, обладающих уникальными знаниями и опытом. И любой баскетбольный менеджер, тренер, специалист, желающий учиться и развиваться, найдет здесь полезную информацию для себя. Буду рад видеть на «Экспо Баскете 2022» старых знакомых и новых друзей», – заявил президент РФБ Андрей Кириленко.

Расписание «Экспо Баскет 2022»:

10:00-10:20

Приветственное слово

Андрей Кириленко, президент Российской Федерации Баскетбола.

Игорь Каменский, руководитель департамента регионального развития Российской Федерации Баскетбола.

10:20-11:30

Региональное развитие

Модераторы: Александра Савраева, директор по развитию «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг»; Дмитрий Христич, шеф-редактор «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг».

Максим Уразов, директор департамента физической культуры и массового спорта, Министерство спорта Российской Федерации.

Игорь Барадачев, директор программ Фонда Потанина.

Сергей Крюков, исполнительный директора АСБ.

Марат Зиятдинов, председатель Федерации баскетбола «Удмуртия».

Сергей Богуславский, депутат Законодательного собрания Пермского края, президент Фонда Развития Пермского Баскетбола «ПАРМА».

Дмитрий Прокопьев, руководитель HSE BASKETBALL.

Алексей Перов, первый заместитель министра спорта Московской области.

Дмитрий Ященко, генеральный директор Государственного бюджетного учреждения города Москвы Московская баскетбольная академия Департамента спорта города Москвы, вице-президент Федерации баскетбола города Москвы.

, исполнительный директор РФБ.

11:45-13:00

Движение на импортозамещение

Модератор: Никита Загдай, известный спортивный обозреватель, журналист.

Александр Соколов, заместитель директора департамента развития промышленности социально значимых товаров Министерства промышленности и торговли России.

Анна Максимова, председатель Ассоциации Производителей и Экспортеров Отечественных Спортивных Товаров и Оборудования (АПЭОСТО).

Алексей Зуев, генеральный директор Zuev Factory.

Александр Озеров, генеральный директор «МСС-Спорт».

Владимир Гребенюк, дистрибьютор баскетбольных мячей Wilson/Molten/Mikasa в России.

Артур Мовсесян, основатель спортивного бренда Jögel.

Иван Луппов, менеджер по развитию Fansport.

Анатолий Строганов, директор по развитию «БАРС-Строй».

Михаил Рябов, генеральный директор «Мир-Спорт», региональный директор Nautronic A/S

Екатерина Довлатова, руководитель отдела маркетинга группы брендов спортивного питания (Optimum Nutrition, Girl power, Box2box, Level up, Tale and go, booty bar).

14:00–16:00

Инфраструктурное развитие

Модератор: Александра Савраева, директор по развитию «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг».

Мира Хайруллина, руководитель Департамента специальных проектов РФБ.

Владимир Савин, генеральный директор «Стадион «Калининград».

Елена Сандакова, начальник отдела развития механизмов ГЧП Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом Министерства спорта России.

Михаил Вагайцев, представитель госкорпорации «Туризм.РФ».

Сергей Кущенко, президент Единой лиги ВТБ.

Татьяна Чеснокова, министр спорта Пермского края

Алексей Пегушин, руководитель проекта «Калий-баскет»

Олег Рудаков, директор объектов ГБУ «СК «Мегаспорт»», «Гребной канал Москва» и «Баскет Холл Москва».

Николай Сандаков, куратор строительства «РМК-Арены» в Челябинске, президент федерации баскетбола Челябинской области.

Алексей Корнилов, директор по развитию «Территория Мяча».

Вадим Беляков, руководитель, «Стритбол».

Сергей Фомин, генеральный директор ЦСП «Динамо-Росатом».

Наталья Донская, руководитель управления по связям с общественностью ГБУ «МосСпортОбъект».

16:15-18:30

Маркетинг, PR и современные медиа

Модератор: Александра Савраева, директор по развитию «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг».

Василий Коршков, коммерческий директор Единой Лиги ВТБ.

Дмитрий Сергеев, управляющий партнер PARI.

Павел Краснов, глава отдела спонсорства BetBoom.

Владислав Подберезный, директор по маркетингу БК «Лига Ставок».

Елена Рудакова, директор департамента развития и взаимодействия со спортивными организациями телеканала «Матч ТВ».

Валентина Волокитина, советник министра спорта России.

Денис Лагутин, руководитель медиафутбольного направления Sports.ru.

Екатерина Зайцева, заместитель исполнительного директора ПБК «Руна», Москва.

Адель Бурганов, генеральный директор Агентство Playmaker.

Мария Купцова, генеральный директор Shhashina Agency.

Кирилл Брейдо, директор по коммуникациям ПФК ЦСКА.

, генеральный директор KeySecrets.

