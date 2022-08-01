Деджонте Мюррэй – о совместном выступлении с Янгом и Коллинзом: «Атланта, приготовьтесь!»

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Игроки «Атланты» Трэй ЯнгДеджонте Мюррэй и Джон Коллинз впервые сыграли втроем в матче полулюбительской лиги Джамала Кроуфорда Pro-Am.

Команда с игроками НБА в составе победила со счетом 126:121. Представители «Хоукс» в сумме набрали 103 очка.

Мюррэй остался доволен дебютом нового большого трио.

«Отдаю должное моим братьям за то, что пришли на помощь, вместе мы показали Сиэтлу настоящий класс! Атланта, приготовьтесь! Просто поверьте», – написал Деджонте в инстаграме. 

Умер Билл Расселл, самый титулованный игрок в истории НБА. Он лишь недавно примирился с «Бостоном», которому принес 11 титулов

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