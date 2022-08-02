Джей Краудер: «Пришло время для перемен»

Форвард «Финикса» опубликовал в твиттере загадочное сообщение.

«Перемены неизбежны. Мне нужен рост! Я верю, что пришло время для перемен. Хочу продолжать расти!» – написал Краудер.

31-летний баскетболист заработает 10,2 миллиона долларов за следующий сезон, после чего станет неограниченно свободным агентом.

Ранее сообщалось, что всерьез претендует на приобретение Краудера в нынешнее межсезонье.

Средние показатели Джея в сезоне-21/22 составили 9,4 очка, 5,3 подбора, 1,9 передачи и 1,4 перехвата.

«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Как такое может быть?