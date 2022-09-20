Джей Краудер – о статистике в плей-офф: «Я бы предпочел перстни, которые у меня забрали Холидэй и Дэвис»

Теги Майами Финикс НБА Дрю Холидэй НБА плей-офф Энтони Дэвис Джей Краудер Баскетбол

Форвард «Санз» Джей Краудер отреагировал на пост по поводу его статистики в плей-офф.

Аккаунт StatMuse напомнил, что Краудер набрал в плей-офф больше очков, чем Деррик Роуз, Трэйси Макгрэйди, Дрю Холидэй и Энтони Дэвис.

Против Холидэя («Бакс») и Дэвиса («Лейкерс») Краудер играл в финальных сериях, в обоих случаях его «Финикс» и «Майами» терпели поражения.

«Я бы предпочел перстни, которые у меня забрали Холидэй и Дэвис», – отреагировал Джей.

В девяти из десяти сезонов в НБА Краудер со своими командами попадал в плей-офф. На его счету в сумме 1142 очка в матчах решающей стадии.

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